Il sindaco di Bucha visita Bergamo: domani in corteo con Gori

Anatolij Fedoruk, il sindaco di Bucha, città ucraina martoriata nella prima fase della guerra, è arrivato in visita a Bergamo, Comune con cui è gemellata, per incontrare il sindaco Giorgio Gori e i responsabili della fondazione Cesvi che da subito ha organizzato progetti per sostenere la popolazione in guerra. Lo riferisce l'ANSA. Prima del conflitto Bucha aveva 53 mila abitanti (73mila considerando anche i villaggi circostanti), nel momento dell'assedio ne erano rimasti 3.500, di questi 456 uccisi dai russi. Ora però circa l'85% degli abitanti è ritornata nella cittadina dove sono andati distrutti 147 edifici.

Il sindaco di Bergamo: "Abbiamo proposto e costruito una relazione speciale tra le nostre città, una relazione non solo simbolica"

"La strage di civili di Bucha - ha osservato Gori - ha colpito molto l'opinione pubblica di tutto il mondo. Impossibile per noi non ritrovarvi alcuni tratti in comune con la vicenda della nostra città, a sua volta, suo malgrado, divenuta simbolo di un altro evento tragico, quello della pandemia di Covid19. Per questo abbiamo proposto e costruito una relazione speciale tra le nostre città, una relazione non solo simbolica, ma che si potesse riempire di cose e azioni concrete".

Il presidente di Cesvi: "Donne e bambini, hanno bisogno anche di supporto di natura psicosociale per superare i traumi vissuti"

"È fondamentale non dimenticare che l'emergenza ucraina non è terminata e che i civili ucraini - ha aggiunto il presidente di Cesvi Maurizio Carrara -, soprattutto i più vulnerabili, come donne e bambini, hanno bisogno anche di supporto di natura psicosociale per superare i traumi vissuti in maniera violenta durante l'occupazione nella prima fase della guerra. Rimanere accanto a loro è di vitale importanza". Di questo si occupano alcuni dei progetti realizzata dal Cesvi con il Comune di Bergamo a Bucha. Il programma della giornata a Bergamo di Fedoruk ha incluso anche una visita all'Accademia Carrara dove è aperta l'esposizione 'Leopoli qui. La cultura della pace' con l'esposizione di due opere scultoree dell'artista Franciszek Olenski (1745 circa-1792) che appartengono alla collezione del Museo di Leopoli.