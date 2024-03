Il sindaco di Milano ha incontrato due donne ostaggio di Hamas

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato due donne che sono state ostaggio di Hamas. "Oggi, insieme a Rav Igal Hazan e a Rav Avraham Hazan, ho accompagnato dal nostro Sindaco Beppe Sala, Sapir Cohen e Elena Trufandov che sono state rapite e in ostaggio da Hamas", fa sapere Daniele Nahum, consigliere comunale e gia' vicepresidente della comunita' ebraica. "Durante l'incontro hanno raccontato le loro pessime condizioni di prigionia e la loro tragica esperienza. Ringrazio Beppe per l'umanita' che ha come sempre dimostrato", conclude Nahum