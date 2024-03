Il sorprendente profilo TikTok del "sindaco più fresco d'Italia"

"Stai cappando", "Dai teso esageri sempre", "Ora si ranka dibrutto", "Gaina+mcdrive e fortnite", "Ziopera, brodi". Il linguaggio è quello tipico di un maranza minorenne sui social. Ma il profilo TikTok è quello del sindaco di un Comune del Milanese con quasi 20mila abitanti.

Marco Ballarini, il sindaco tiktoker

Può essere spiazzante imbattersi nei social istituzionali di Marco Ballarini, primo cittadino di Corbetta dal 2016. Ed in particolare sul suo profilo TikTok. La prima impressione è che un ragazzino gli abbia rubato le password iniziando a pubblicare contenuti difficilmente decifrabili da un maggiorenne. Ed invece si tratta di una operazione che vede Ballarini pienamente complice. Anzi, protagonista. Il suo media manager pone infatti il sindaco al centro di gag, clip, ricontestualizzazioni, inseguimenti di wave e trend virali, challenge.

Solo una parte dei contenuti mantiene una qualche vaga attinenza con tematiche amministrative o politiche. Trattate con un piglio decisamente informale. "Ma dov'è il sindaco? Domattina deve approvare il progetto da 7.890 pagine per il nuovo stadio" Risposta: una gif di Ballarini che sorseggia birra in alta montagna: "Io alle 11:99 di domattina che me la chillo sulle himalaya". O ancora "Io pronto a balzarmi il consiglio comunale per finire la WL FIFA". Con Ballarini che si allontana sornione dall'aula comunale. Poi però parte il rewind: "Ma è quello dove si vota per la mia elezione".

Una parte rilevante dei contenuti appare di puro cazzeggio: "Hey baby, io sarò anche un sindaco, ma tu sei proprio una tipa fuori dal comune". I pov con la mamma che si rifiuta di preparare al sindaco ormai 49enne il caffelatte la mattina. E poi tutte le reference di GTA, le honest reaction, l'ossessione per i kebab e il sushi. Tutto il mondo di un esponente della Gen X. Equamente suddiviso tra auto-ironia, incoscienza e mitomania, Ballarini si è fatto meme di se stesso per connettersi con le nuovissime generazioni. Anche a costo di lasciare sconcertati tutti gli altri.

I numeri di Marco Ballarini su TikTok

Funziona? Oggettivamente i numeri cominciano a dare ragione al sindaco Ballarini. Il profilo TikTok conta oltre 85mila follower e 6,3 milioni di "Mi piace". Il suo profilo Instagram, molto più tradizionale, conta 4.253 follower. Sono oltre 18mila quelli su Facebook. Numeri "normali". Segnale che è su TikTok che Ballarini sta avendo una visibilità che va ormai decisamente oltre i confini del Comune che amministra.

Chi è Marco Ballarini, il "sindaco più fresco d'Italia"

Difficile che possa costituire un modello replicabile da altri. Sarà invece interessante capire se e come Ballarini capitalizzerà questa particolare visibilità social per il suo futuro percorso politico. Corbettese dalla nascita ed in politica dai primi anni Duemila, proviene da Forza Italia ma da ormai molti anni non ha più alcuna tessera di partito. Nel 2016 è stato eletto per la prima volta sindaco alla guida di una coalizione civica sostenuta anche dai partiti di centrodestra. Nel 2021 invece si è riconfermato con un progetto civico al cento per cento, battendo anche il candidato ufficiale di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Nel 2022 è stato assolto con formula piena da accuse di abuso d’ufficio e turbativa d’asta in relazione alla nomina della comandante di Polizia locale. Il sindaco più fresco d'Italia e i suoi brodi hanno reactato drippando, ziopera.