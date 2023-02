Il supporter pro Bonaccini Maran: "Viva le primarie comunque"

Che siano per le liste regionali o quelle per la segreteria nazionale del Pd, a Pierfrancesco Maran le primarie piacciono. Eccome. Nel day after della vittoria di Elly Schlein su Stefano Bonaccini, con un record di sostenitori nella città di Milano, Maran affida a una battuta con Affaritaliani.it Milano il commento di queste primarie.

L'assessore alla Casa: "Viva le primarie, anche quando vince un'idea diversa dalla tua"

L'assessore alla Casa del Comune di Milano, sostenitore di Stefano Bonaccini, spiega: "Viva le primarie, anche quando vince un'idea diversa dalla tua". Altre parole per adesso non dice, anche perché non sono previsti smottamenti nell'immediato. Bisognerà aspettare prima di conoscere i destini interni al Pd lombardo. Maran aspirerebbe a una candidatura al Parlameno Europeo ma ora la palla è nelle mani dei sostenitori dell'ex vice-presidente dell'Emilia Romagna.

Maran dopo le Regionali: "Ci chiamiamo Partito Democratico ma poi nominiamo liste bloccate alle elezioni e cancelliamo primarie"

Nel frattempo, l'assessore alla Casa, nonostante la sconfitta del "suo" Bonaccini, si gode le primarie che tanto aveva auspicato anche prima delle Regionali. "Ci chiamiamo Partito Democratico ma poi nominiamo liste bloccate alle elezioni e cancelliamo primarie con un semiunanimismo di tutto il gruppo dirigente, pensando che i cittadini non se ne accorgano", aveva dichiarato al termine dello spoglio che ha riaffidato la Lombardia alla giunta Fontana.