Il Teatro alla Scala sbarca su TikTok per la Prima del Macbeth

Alla vigilia del Macbeth di Giuseppe Verdi che il 7 dicembre apre la stagione 2021-2022 con la direzione di Riccardo Chailly e della relativa Anteprima del 4, il Teatro alla Scala ha inaugurato il suo profilo TikTok (@teatroallascala), scegliendo la piattaforma di intrattenimento leader per i video brevi per raccontarsi in maniera inedita a un pubblico sempre più ampio e variegato. Inoltre - fa sapere la stessa Scala - in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione del Teatro, TikTok esplora il palcoscenico con video inediti e contenuti esclusivi con l’hashtag #DietroLeQuinte e porta la sua community a conoscere sempre più da vicino il mondo della musica classica con l’hashtag #ClassicalMusic.

I contenuti saranno postati sul profilo ufficiale e raccontati dalla creator Martina Socrate (@martinasocrate) che svelerà i segreti del backstage del Teatro con un evento LIVE in-app il 7 dicembre regalando agli utenti un’esperienza unica e dando un simbolico via con l’hashtag #MusicaMaestro.La Prima è ogni anno un momento di grande visibilità del Teatro sui social media, con l’hashtag #primascala che si colloca regolarmente tra i trend più seguiti. Il Teatro alla Scala, con i suoi 420.513 follower su FB, 293.876 su Instagram e 308.402 su Twitter si colloca tra le istituzioni culturali italiane più seguite sulle piattaforme. Seguitissima sui social è anche l’Anteprima per gli Under30 del 4 dicembre, che offre al pubblico più giovane la possibilità di assistere per primo al titolo inaugurale di stagione.