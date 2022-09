Il Terzo Polo si prepara. Moratti? Unico veto è su M5S

L'aspetto fondamentale è che la proposta alternativa al centrodestra "parli la lingua dei lombardi" e si rivolga a "tutti quei cittadini terribilmente delusi da una giunta Fontana debolissima ma non per questo disposti a votare coalizione troppo sbilanciata a sinistra, o con sbandamenti populisti", altrimenti il terzo polo può fare tranquillamente la propria corsa, perché l'eventualità "non spaventa", soprattutto "alla luce del 10% ottenuto in Lombardia". Il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta preferisce non entrare nel merito dello scontro Moratti-Fontana, con la vice ormai di fatto 'avversaria' del proprio governatore, ma offre una prospettiva sulla posizione del 'terzo polo' in vista delle prossime regionali.

Carretta e il riferimento velato al M5S: "Proposta raffazzonata a noi non interessa"

"Non entriamo nel merito delle diatribe di maggioranza, noi stiamo facendo un lavoro di opposizione, perciò penso che queste domande vadano poste a loro" afferma Carretta alla 'Dire', preferendo non infierire sui dirimpettai. L'unica chiusura che pare trapelare neanche troppo velatamente è quella al M5S. "Se si dovesse fare una proposta raffazzonata mettendo dentro tutto e il contrario di tutto a noi non interessa", ribadisce, osservando tuttavia come la disponibilità al dialogo per ampliare la coalizione c'è, ma non nella direzione del partito di Conte. "Noi ci siamo anche anche per allargare il nostro perimetro creando un'alleanza più ampia e soprattutto più solida", sottolinea Carretta, "purché non ci si chieda di sostenere partiti o persone e posizioni populiste, perché la mission del terzo polo a livello nazionale così come in Lombardia è esattamente opposta, ossia- conclude- quella di portare un buon riformismo, serietà e competenza nelle istituzioni".

Italia Viva: "Moratti? Non chiudiamo porta a nessuno"

"Noi non chiudiamo porta a nessuno, ma non vorremmo parlare subito di alleanze e di candidati, piuttosto partire dai contenuti. Siamo comunque intenzionati a consolidare il risultato importante ottenuto in Lombardia, nonché interessati a costruire attorno a noi un'alternativa al governo di centrodestra che è diventato destra, ed ha dimostrato di non saper gestire questa fase. Ci stiamo già lavorando". Sono le parole di Mauro Del Barba, coordinatore regionale di Italia Viva, che ai microfoni della 'Dire' commenta la situazione attuale nella politica lombarda, con la vicepresidente Letizia Moratti ormai in chiara opposizione al proprio governatore Attilio Fontana, e con una suggestione di 'cambio casacca' da parte dell'ex sindaco meneghino, attratta dalle sirene del terzo polo. Il Pd pare escludere l'opzione Moratti (è aperto invece il dialogo con i calendiani), mentre dalle parti di Renzi e dintorni, almeno a quanto sembra, non c'è alcuna chiusura preventiva. Tutto, a patto che si trovi una sintesi sui contenuti.

Violi (M5S): "La rottura tra Attilio Fontana e Letizia Moratti "è la dimostrazione del fallimento del centrodestra in Lombardia"

Per il coordinatore lombardo del M5S e consigliere al Pirellone Dario Violi, la rottura tra Attilio Fontana e Letizia Moratti "è la dimostrazione del fallimento del centrodestra in Lombardia e dimostra anche la debolezza della Lega". Violi, sentito dalla 'Dire', è convinto che "qualsiasi schieramento politico e qualsiasi partito già ritirato la propria vicepresidente, invece sono ancora lì che continuano a rilanciare", nonostante le abbiano permesso "di sfiduciare davanti a tutto il paese il proprio presidente, dopo averlo fatto in modo velato -ma non troppo- per mesi".