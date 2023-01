Il Terzo Polo si spacca sui taxi: Calenda smentisce Moratti

Moratti twitta a favore della tutela della licenze dei tax, Calenda, a capo del Terzo Polo, con cui l'ex vice-presidente di Regione è schierata, la smentisce. I taxi spaccano la formazione centrista a pochi giorni dalle elezioni.

Moratti: “Bisogna tutelare le licenze dei tassisti perché comprarne una è un investimento"

Parte Moratti su Twitter: “Bisogna tutelare le licenze dei tassisti perché comprarne una è un investimento”, ha scritto la candidata presidente del Terzo polo: “bisogna migliorare la viabilità e le corsie riservate, incentivare e favorire le doppie guide, permettere ai tassisti di dare le proprie licenze ai familiari”.

Selvaggia Lucarelli: "La cialtrona Moratti fa finta di non sapere che il comune le licenze le ha cedute gratis ai tassisti"

Il tema tocca da sempre le corde di Selvaggia Lucarelli che risponde, sempre cinguettando: "La cialtrona Moratti fa finta di non sapere che il comune le licenze le ha cedute gratis ai tassisti, che se le rivendono tra di loro, ma soprattutto siccome non sono già abbastanza casta la soluzione è che cedano le licenze ai figli. Ma un po’ di vergogna mai? Ma che poi spera cosa? Di raccattare i voti dei tassisti? Può stare serena, tanto c’è già Fontana".

Calenda: "La posizione di Letizia Moratti sui taxi non è quella del Terzo Polo"

La polemica è partita. E' ormai sera quando arriva il tweet del consigliere regionale, Niccolò Carretta, del Terzo Polo che smentisce la candidata Moratti: "La posizione di Azione sui taxi è da sempre molto chiara e in Lombardia non cambia: serve più concorrenza e servizi innovativi come in tutto il mondo. Ci sono città con una situazione scandalosa". Si attacca Calenda con un retweet di Carretta: "La posizione di Letizia Moratti sui taxi non è quella del Terzo Polo".

Insomma, di certo non una bella figura davanti agli elettori.