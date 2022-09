Il tiktoker da milioni di follower: "Fastidio per i politici su TikTok"

Manuel Mercuri, romano di origine ma residente a Milano, TikTok lo conosce benissimo. E il numero di seguaci lo dimostra: sono 21,5 milioni i follower che seguono le sue performance da ginnasta-acrobata. Un'artista che è passato dalla Scala di Milano e poi ha scelto di combinare arte e ironia con le sue serie sul social. Che gli sono valse la terza posizione tra i tiktoker italiani.

Manuel Mercuri: "Un’incursione legittima, ma quantomeno sospetta"

Dopo l'invasione di massa dei leader politici su TikTok, ha un'opinione ben precisa:“Un’incursione legittima, ma quantomeno sospetta. Prendiamo atto che diversi politici negli ultimi giorni siano sbarcati su TikTok, ma è fin troppo evidente che ciò sia accaduto per motivi elettorali”. “Ho potuto vedere le performance di Berlusconi, Renzi e Toti e in passato quelle di altri politici – spiega Mercuri - e devo dire che l’approccio dal punto di vista tecnico è corretto e professionale, ma non posso negare un certo ‘fastidio’ per il periodo in cui qualcuno ha deciso di usare TikTok”.

Il Tiktoker: "TikTok ha grandissime potenzialità"

“TikTok - prosegue Manuel - è un social dalle grandissime potenzialità, sempre più uno strumento non solo per i giovani, ma un canale attraverso il quale generazioni diverse (genitori e figli) possano parlare fra loro sempre, non solo quando ci si aspetta un ritorno in termini elettorali. Ed è esattamente quello che faccio io da tempo con le mie storie di ‘Little brother’ e di ‘Mother’”.

Il progetto per un uso consapevole del social

Mercuri, fra l’altro, fa sapere di essersi messo gratuitamente a disposizione delle scuole per insegnare un uso consapevole di TikTok. “Con il mio nuovo ‘Progetto Scuola’ – continua Mercuri - vorrei poter raccontare la mia esperienza di performer e Tik Toker e invogliare così i ragazzi a credere nei propri obiettivi, a studiare e formarsi per poter sfruttare al meglio le occasioni che la vita offrirà anche grazie alle nuove tecnologie e ai social che, se ben usati, offrono un valido sostegno alla proprie passioni o a futuri desideri lavorativi”. “Studio, fatica, cuore e costanza – conclude Mercuri - sono le chiavi del successo. E questo vorrei raccontare ai ragazzi”.