Milano, il trapper Baby Gang assolto in appello per rapina

E' stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" il trapper 23enne Baby Gang, trapper da milioni di follower e in testa alle classifiche, che in primo grado era stato condannato a 4 anni e 10 mesi per una presunta rapina a Vignate nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'appello di Milano. Baby Gang era difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni.

Baby Gang, sparatoria in una delle zona della movida milanese

Nei giorni scorsi Baby Gang, era stato scarcerato ed era tornato ai domiciliari su decisione del Riesame. È stato già condannato in primo grado anche a 5 anni e 2 mesi per una presunta sparatoria in una delle zona della movida milanese nell'estate di due anni fa e per questo processo la sentenza d'appello è attesa per i prossimi giorni.