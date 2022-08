Il tuffo spettacolare diventa virale. Ma Harry Davies rischia una denuncia

Si è esibito in un tuffo decisamente spericolato, buttandosi da una decina di metri d'altezza nella zona del ponte della Civera a Nesso (nel Comasco) postando il video su Instagram, ma ora rischia una denuncia: l'amministrazione comunale sta decidendo come procedere nei confronti di Harry Davies, atleta britannico esperto in parkour che nei giorni scorsi ha scelto il lago di Como come sfondo per le sue acrobazie.

Nella zona vige il divieto di non tuffarsi

Il sindaco: "Stiamo valutando il da farsi, ma una denuncia non è da escludere"

"Mi è stato subito segnalato il video che ha postato su Instagram e io ho a mia volta avvisato la Polizia locale. Stiamo valutando il da farsi, ma una denuncia non è da escludere, dato che l'autore del gesto non si è preoccupato di non rendersi identificabile, anzi - commenta a Repubblica il sindaco di Nesso, Massimo Morini - D'altronde in quel punto abbiamo da tempo problemi con le persone, per la maggior parte turisti, che decidono di tuffarsi ignorando tutti i divieti".