Il valore strategico delle relazioni Usa-Lombardia: incontro a Palazzo Pirelli

Il valore strategico delle relazioni tra la Lombardia e gli Stati Uniti per il consolidamento del Made in Italy nel mondo: se ne è parlato questa sera in un evento a Palazzo Pirelli promosso dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Christian Garavaglia.

Ai lavori sono intervenuti, oltre a Garavaglia: l’eurodeputato ECR-FDI Mario Mantovani, il presidente della Fondazione e-novation Massimo Lucidi, il presidente di Italian Excellence Delegation Armando Lanza, Amy Riolo Culinary Ambassador author TV host, il presidente di Italy Discovery & Countryside Roberto Perticone, il presidente Club degli Amici del Made in Italy Flavio Mazzolatti, il sindaco di Cassina de Pecchi e presidente del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale Elisa Balconi, il presidente del Consiglio Comunale di Cassina de Pecchi e Coordinatrice del Progetto Made in Martesana Alice Arienti, il Presidente Hera Foundation USA Giovanni Sabetti e il rettore del liceo paritario Labor prima sessione del Liceo del Made in Italy di Milano e provincia Angelo Agresta.

Mantovani: “Le relazioni tra Lombardia e Usa sono solide"

“Le relazioni tra Lombardia e Usa sono solide - ricorda l’eurodeputato ECR-FDI Mario Mantovani – e potranno crescere ancora grazie alle opportunità derivanti dalle innovazioni che stanno interessando i nostri tessuti produttivi, non da ultimo l’intelligenza artificiale. Tutto questo sempre tenendo conto che il nostro Made Italy è un valore aggiunto che deve essere tutelato. Oggi la politica deve difendere il nostro Made in Italy e io farò la mia parte al Parlamento Europeo in qualità di Vicepresidente della Commissione Affari Giuridici affinché siano tutelate proprietà intellettuale e il patrimonio dei nostri distretti industriali”.

Garavaglia: "Stati Uniti mercato strategico per noi"

“Gli Stati Uniti – afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Christian Garavaglia - rappresentano un mercato strategico per noi, essendo il terzo a livello internazionale per il nostro Paese, per la sola Milano vale 4,7 miliardi di euro. Non siamo legati agli Usa solo attraverso gli scambi commerciali: c’è una relazione più forte che parte dalle migliaia di giovani soldati americani morti per liberare l’Italia e passa dal fenomeno di immigrazione, dalle relazioni culturali, dai progetti delle università e della ricerca, dagli aiuti ricevuti durante la pandemia, dalle missioni istituzionali dei presidenti di Regione e non per ultimo dall’importante lavoro di Giorgia Meloni nell’attrarre investimenti. E anche noi oggi siamo qui per rendere ancora più solide queste relazioni, riconoscendo l’innovazione come un’opportunità di crescita”.

Lucidi (E-novation): "Il premio Eccellenza Italiana omaggio universale all'italianità"

“Il Premio Eccellenza Italiana - spiega Massimo Lucidi ideatore del riconoscimento e presidente della Fondazione E-novation - racconta l'Italia del Merito e del Talento attraverso le storie di Uomini e Donne, Imprese e Professioni capaci di innovare la società e rendere il proprio mondo più bello e sostenibile. Si svolge dal 2014 a Washington DC, capitale del mondo occidentale, per tributare un omaggio universale all'italianità e sviluppare Networking e Netreputation”.

Sabetti: "In America siamo apprezzati in tantissimi settori"

"Le tradizionali 3 F, fashion-food-furniture, del Made in Italy - aggiunge Giovanni Sabetti consulente strategico impegnato in alcune società e fondazioni italiane e americane - sono davvero superate in America dove siamo apprezzati in tantissimi settori: meccanica di precisione, automotive, aerospaziale sono tra i nuovi comparti in cui siamo anche personalmente coinvolti a costruire relazioni funzionali tra USA e Italia".

Lanza (Italian Excellence Delegation): "Italia-Usa, consolidato rapporto culturale ed economico"

"Italia e Stati Uniti - dichiara Armando Lanza presidente di Italian Excellence Delegation della Fondazione E-novation - hanno uno strettissimo e consolidato rapporto culturale ed economico per cui spiace verificare chi ancora approccia questi mercati con una visione superata fatta di luoghi comuni, contributi pubblici e individualismo. Il mercato e la condivisione di opportunità e informazioni sono gli asset per la crescita delle nostre imprese in America".

Balconi (Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale): "Noi siamo il made in Italy"

“Noi siamo il Made in Italy - afferma il sindaco di Cassina de Pecchi e presidente del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale Elisa Balconi -, noi (tutti noi) siamo stati fatti e concepiti e cresciuti in Italia, il Made in Italy è l’emblema delle nostre vite. Il Made in Italy che vogliamo tutelare e che dobbiamo difendere è il nostro genio, il lavoro, la passione. È la macchina di Leonardo, la pennellata luminosa di Caravaggio, la grafica visionaria di Munari certo. Ma è anche l’azienda nata in officina nel Dopoguerra e diventata industria, è il mercato conquistato a suon di sacrifici, è lo schizzo del sarto che diventa abito, è il marchio che non deve essere contraffatto”.

Arienti (Made in Martesana): "Migliorare l'Italia e aiutare gli italiani"

“L’idea di promuovere tutelare il Made in Italy – dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Cassina de Pecchi e coordinatrice del Progetto Made in Martesana Alice Arienti -, sia in patria che nel mondo, va ascritta indubbiamente all’attuale Governo. Facilitare i nostri imprenditori, scegliere i nostri prodotti, evitare le sirene dell’esotismo: sono solo alcune delle buone pratiche per raggiungere il nostro scopo comune che è quello di migliorare l’Italia, di aiutare gli italiani”.

Riolo (Culinary Ambassador author TV host): "Il premio Eccellenza Italiana difende l'autenticità"

“Food, fashion e forniture – illustra Amy Riolo Culinary Ambassador author TV host – offrono un mondo di opportunità per il Made in Italy, ma si tratta di tutelare quanto viene realmente prodotto in Italia. Il Premio Eccellenza Italiana a Washington è molto utile a valorizzare chi difende l’autenticità”.

L'iniziativa è stata organizzata dal Consigliere regionale Christian Garavaglia in collaborazione con Fondazione e-novation, Premio Eccellenza Italiana a Washington e dal Club degli Amici del Made in Italy.