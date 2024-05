Il vaso di Pandoro: il libro di Selvaggia Lucarelli in vetta alle classifiche

E' recentemente uscito il 14 maggio "Il vaso di Pandoro", il nuovo di libro di Selvaggia Lucarelli. Nel volume la giornalista ripercorre all'indietro la storia recente del fenomeno mediatico più discusso del Paese. Il 15 dicembre del 2023 Chiara Ferragni, fashion blogger e imprenditrice digitale di fama internazionale all’apice del suo successo, viene multata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta.

L’accusa è quella di aver spacciato un’operazione commerciale per un’iniziativa benefica destinata alle cure di bambini malati di tumore. La caduta dalla vetta è disastrosa e provoca la crisi di un impero che pareva scintillante e solidissimo: quello dei Ferragnez. In un attimo, la coppia da 45 milioni di like idolatrata da stampa e follower, non esiste più.

Le vendite del libro

In soli due giorni il libro è balzato in vetta alle classifiche delle vendite di Amazon libri, Ibs, Kindle e Apple. Questo testimonia il rumore che lo scandalo dell'inchiesta sui Ferragnez ha portato. Un successo, per ora, il libro della Lucarelli, da sempre critica verso l'ex coppia, che non hai mai risparmiato di attaccare sui social.

L'apertura del vaso di Pandoro

Nel suo libro Selvaggia Lucarelli ripercorre all’indietro la storia recente del fenomeno mediatico più discusso del Paese. Il vaso di Pandoro è una nuova inchiesta e la storia dell’inchiesta che ha cambiato per sempre il mondo degli influencer, imponendo più di una riflessione su come sia pericoloso, oggi, maneggiare un successo così incorporeo da svanire in un click. Fino ad un’angosciante conclusione: quel vaso di Pandoro, che sia sigillato o rovinosamente aperto, riguarda tutti noi.