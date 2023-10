"Il Villaggio Olimpico pronto sei mesi prima", l'annuncio del ministro Abodi

"Arriveremo alla chiusura del cantiere sei mesi prima dell'avvio della Olimpiadi e delle Paraolimpiadi, ci è stato detto che siamo in anticipo di tre mesi rispetto al piano, probabilmente un'eccezione ma certamente un meraviglioso esempio". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi in occasione della visita al cantiere dove sorgerà il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026.

Catella: "Siamo in anticipo di tre mesi sicuramente, anticipare di sei mesi non lo so ma faremo il possibile"

"Siamo in anticipo di tre mesi sicuramente, anticipare di sei mesi non lo so ma faremo il possibile", ha replicato dal palco Manfredi Catella, CEO di Coima, sviluppatore del progetto.