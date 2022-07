Ilary Blasi: futuro a Milano dopo la separazione da Totti?

Ilary Blasi tentata dall'idea di lasciare Roma e trasferirsi a Milano. Il putiferio conseguente alla separazione da Francesco Totti sta facendo valutare alla showgirl l'ipotesi radicale. Lo rivela il settimanale Nuovo. A Milano Ilary Blasi sarebbe molto più vicina al quartier generale Mediaset di Cologno ed alla sua storica amica Silvia Tofffanin. Oltre che da Totti, Ilary Blasi vorrebbe allontanarsi anche da un certo ambiente capitolino. Ma dall'altra parte ci sono i figli, le cui vite sono naturalmente molto radicate a Roma.

Francesco Totti e Ilary Blasi coppia aperta (con un patto)

Milano dunque come crocevia della soap opera con protagonista il simbolo della Roma e la conduttrice tv. Come riporta il settimanale Di Più, stando ad alcune testimonianze raccolte nel mondo della tv, "da anni Ilary viveva in modo abbastanza libero e quando veniva a lavoro per Milano si comportava di conseguenza. D'altronde anche Francesco viveva con grande libertà la sua vita privata".

Quella tra Totti e Blasi sarebbe dunque stata "una coppia aperta: Totti e Ilary si sentivano liberi di incontrare altre persone a patto, però, di fare tutto con riservatezza, evitando di farsi scoprire e di mettere così l'altro in una situazione antipatica. E, soprattutto, di mettere in difficoltà i figli, che per tutti e due sono sempre stati la cosa più importante".

Francesco Totti e Noemi Bocchi: le foto di Chi e la furia di Ilary Blasi

Non sarebbe dunque tanto la frequentazione in sé di Totti con Noemi Bocchi ad aver fatto infuriare Ilary Blasi, quanto il fatto che il capitano della Roma si sia fatto paparazzare dal settimale Chi, proprio dopo la strenua difesa del marito ad opera di Ilary, che aveva accusato la stampa di raccontare storie false.