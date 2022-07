Ilary Blasi, il gossip: a Milano la frequentazione con Spinalbese

Passa anche per Milano l'intreccio delle situazioni sentimentali che hanno portato alla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio. Secondo quanto riportato dal Corriere, infatti, il gossip parla di un forte avvicinamento tra la conduttrice tv e Antonino Spinalbese, il 27enne ex di Belen Rodriguez, hairstylist, modello e influencer con base nel capoluogo lombardo. La frequentazione risalirebbe a quando Ilary Blasi era impegnata a Milano per le puntate dell'Isola dei Famosi. Sarebbe proprio Spinalbese l'autore dei messaggini compromettenti alla Blasi scoperti poi da Francesco Totti.