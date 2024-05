Imam in università a Torino, Nahum: "Presto una iniziativa contro l'odio"

Il caso dell'Imam che ha diffuso messaggi di odio antiebraico e antidemocratico all'Università di Torino è inaccettabile e non può essere tollerato. Un sermone all'interno dell'Università, in una sede occupata dai collettivi pro-Palestina, in cui ha elogiato la ‘resistenza’ del popolo palestinese e ha fatto riferimenti alla ‘jihad’ e alla ‘lotta di liberazione’. “Questo tipo di retorica incendiaria e di istigazione alla violenza non ha alcun posto in un'istituzione accademica, che dovrebbe invece promuovere il dialogo, il confronto pacifico delle idee e il rispetto reciproco”, ha dichiarato Daniele Nahum, consigliere comunale del gruppo Riformisti e candidato alle elezioni europee con Azione - Siamo Europei.

Nahum: "L'università resti lontana da ogni forma di estremismo e odio"

“È fondamentale che l'Università rimanga un luogo di confronto aperto e democratico, lontano da ogni forma di estremismo e di odio. Per questo, nei prossimi giorni, lancerò un'iniziativa contro l’odio per ribadire con forza i valori di libertà, uguaglianza e rispetto che devono caratterizzare le nostre università.”, conclude Nahum.