Imbrattata vetrina Pd, fermate tre persone

La polizia è intervenuta oggi pomeriggio in corso Garibaldi, a Milano, per l'imbrattamento della vetrina di una sede del Partito democratico. Gli agenti della Digos hanno accompagnato in Questura e identificato due uomini e una donna riconducibili al Movimento Ultima Generazione. I tre dopo aver imbrattato la vetrina con vernice rossa, informa la Questura, sono entrati all'interno del locale e uno si e' incatenato.