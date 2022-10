Immagina, agisci e spingiti oltre! Il libro del mental coach Daniele Di Porzio

Pensa, immagina e agisci! E spingiti oltre! Il libro del mental coach Daniele Di Porzio

Se ogni azione comporta una conseguenza, quest’ultima attiva in un modo o nell’altro, in maniera conscia o inconscia, le nostre risorse interne per affrontarla, sia essa causata da un’interferenza esterna o interna. Parlare con noi stessi, attivare e padroneggiare il nostro dialogo interno è la chiave per aprire la porta che ci condurrà agli obiettivi che ci siamo prefissati e di cui solo noi siamo responsabili. Nel libro “Spingiti oltre” (Mind Edizioni) Daniele Di Porzio, romano classe 1979, mental coach ed esperto di marketing strategico automatizzato, grazie alla sua preziosa esperienza personale fa percorrere al lettore un viaggio interiore attraverso vari stadi che portano all’evoluzione e alla consapevolezza, e che permettono di vivere in uno stato funzionale ed ecologico. Apprezzare le sensazioni e le emozioni vissute, anche quelle negative, rende possibile essere chi abbiamo sempre desiderato di essere. Basta solo volerlo, tutto è a nostra disposizione e, nel momento in cui riusciamo a immaginare un nuovo percorso, possiamo anche raggiungerlo.

Come racchiudere in poche frasi il pensiero di Di Porzio? Pensa, immagina e agisci! La responsabilità di cambiare la tua vita è solo tua. Non restare immobile, ogni esperienza, anche quella più negativa, è funzionale per aiutarti a capire chi sei e dove vuoi andare! Interrogati, poniti le giuste domande, “Cosa voglio fare? E perché lo voglio fare?”, e fermati a rispondere. Sarà la consapevolezza a indicarti la strada per l’obiettivo che vuoi raggiungere e sta solo a te la scelta di agire e di non accontentarti di ciò che gli altri pensano sia la cosa migliore per te.

La storia dell'alpinista cieco

Alla fine del libro Di Porzio racconta una storia esemplare, quella di Andy Holzer. È un alpinista che ha scalato sei delle sette cime più alte del mondo, affrontando fra l’altro alcune delle pareti più insidiose delle Alpi e delle Dolomiti, tra cui la parete nord della Cima Grande di Lavaredo e il lato sud della Marmolada. Andy ha una particolarità rispetto agli altri alpinisti, è riuscito a fare tutto questo senza poter vedere. Sì, avete capito bene: Andy è cieco dalla nascita e non può vedere le cime, ma gli altri suoi sensi – udito, olfatto, gusto e tatto – gli danno tutto ciò che gli serve. Ha imparato ad arrampicare memorizzando nelle sue visualizzazioni mentali le pareti che si accinge a scalare e ascolta il feedback degli altri sensi. Se la realtà coincide veramente con l’immagine che si è creato in testa, e se tutto per lui è chiaro, agisce e inizia la sua scalata. “Se ci pensate – conclude Di Porzio - sono gli stessi concetti che vi ho trasmesso con questo libro, messi in pratica da quest’uomo straordinario che ha sfruttato un limite trasformandolo in un’opportunità. Andy è un esempio per le persone come lui e anche per quelle che ci vedono benissimo.”

Chi è Daniele Di Porzio

Oltre che esperto di marketing, Daniele Di Porzio è anche specializzato in leadership in azione e in negoziazioni complesse; ha studiato pnl e coaching ad alte prestazioni al Micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni) e si è certificato Trainer di Programmazione neuro-linguistica direttamente presso Richard Bandler, fondatore della pnl. Ha avviato la sua attività a Milano aprendo un centro benessere, con cui si prefigge di aiutare le persone a 360°. Svolge la professione di Mental Coach aiutando le persone a risvegliare la connessione con la propria anima. Il suo scopo nella vita non è informare ma trasformare, e ci mette tutta la passione ponendo le sue risorse e il suo sapere a disposizione di chi si fida e affida a lui.

Daniele Di Porzio, “Spingiti oltre. Da umili origini verso grandi imprese”

Mind Edizioni, pag 160, € 14,90.