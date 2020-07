Immigrazione e falsi matrimoni: 78 indagati e cinque arresti a Milano

Cinque persone sono state arrestate e 78 indagate per matrimoni fittizi e falsi esami di conoscenza della lingua italiana per favorire l'immigrazione clandestina dalla polizia di Milano, nell'operazione denominata 'Falsa Promessa'. L'attivita' investigativa, coordinata dalla procura, si e' svolta nei confronti di cittadini stranieri, prevalentemente nordafricani, titolari di CAF o centri disbrigo pratiche per extracomunitari, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 individui (due italiani e tre stranieri) responsabili, a vario titolo, dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione al falso ideologico in atti pubblici, corruzione e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, dietro compenso di danaro.