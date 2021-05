Immobili: 20% dei milanesi pronto a cambiare casa nei prossimi 12 mesi

La casa è da sempre un cardine della società italiana e la sua centralità è probabilmente cresciuta nell’ultimo anno in cui le famiglie hanno vissuto le proprie abitazioni per tempi ancora più lunghi del solito a causa del lockdown e delle restrizioni. Forse è anche per questo che un milanese su cinque (20%) afferma che nei prossimi 12 mesi acquisterà o prenderà in affitto una casa. A questa percentuale si aggiunge un ulteriore 42% che dichiara che valuterà la possibilità di cambiare casa nel corso dei prossimi mesi, nel caso trovasse buone opportunità.

È quanto emerge dall’Osservatorio sui mercati immobiliari voluto da Dyanema - società specializzata nel flipping immobiliare - e realizzato da Nextplora. Ma come cercano casa i milanesi? I siti internet e portali dedicati la fanno da padrone con il 79% degli abitanti del capoluogo lombardo che li giudica un valido mezzo per la ricerca di opportunità. Seguono le agenzie immobiliari che incassano la fiducia dei due terzi degli intervistati (67%). La principale novità è data dai social: il 16% trova del tutto naturale usare un gruppo Facebook o pagine Instagram per scoprire case e appartamenti cercando, quando possibile, di bypassare agenzie e intermediari che nel 17% dei casi vengono considerati troppo costosi e ai quali il 48% dei meneghini sarebbe disposto a riconoscere al massimo il 2% del costo totale di una operazione di acquisto (con un 17% del campione che arriverebbe al 5%).

Internet sì, ma senza esagerare: nonostante siano in aumento realtà che propongono l’affitto e l’acquisto di abitazioni sulla base di video e visite virtuali – soluzioni che hanno preso piede durante la pandemia per supportare il mercato - il 67% dei milanesi continua a essere scettico su questa modalità. In generale la visita all’immobile rimane un passaggio fondamentale prima dell’acquisto: il 48% del campione dichiara che prima di firmare il contratto vuole poter accedere alla casa/appartamento almeno due volte, mentre il 46% non si convince a concludere l’operazione se non ha fatto almeno tre visite.

Questo non vuol dire che non ci sia fiducia nell’acquistare una casa su carta: il 34% degli intervistati del capoluogo lombardo afferma che potrebbe acquistare un appartamento sulla base di un progetto ancora da realizzare mentre il 18% accetterebbe di comprare su carta solo se si parla di immobili già esistenti da restaurare o su cui attuare un cambio di destinazione d’uso.

All’ombra della Madonnina le persone hanno idee piuttosto chiare su questi temi e non potrebbe essere altrimenti, visto che quattro milanesi su cinque (83%) hanno acquistato almeno una casa nella propria vita, un numero importante, figlio probabilmente della nostra cultura. Non è un caso che nel 80% dei casi l’acquisto della casa è finalizzato all’uso familiare, mentre nel restante 20% gli immobili vengono acquistati in ottica di investimento.

E tra le modalità da cui trarre profitto da un investimento immobiliare, l’affitto resta quella preferita dalla maggioranza dei milanesi (67%), mentre il 33% rivenderebbe l’immobile dopo averne alzato il valore.

“Se la famiglia rappresenta l’unità sociale di riferimento per gli italiani la casa ne è il simbolo dal punto di vista economico”, spiega Cristian Trio, Founder e CEO di Dyanema, commentando i dati della ricerca. “La casa è certamente vissuta come una necessità, di cui godere quanto prima: non stupisce infatti che il 67% dei milanesi voglia acquistare un immobile nuovo, pronto ad essere abitato immediatamente. Un desiderio che noi di Dyanema cerchiamo di intercettare e realizzare mettendo sul mercato immobili residenziali da noi ristrutturati nel giro di pochi mesi dall’acquisto della struttura iniziale, grazie ad un approccio unico al flipping immobiliare, con un lungo track record di successo”.