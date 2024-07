Regione Lombardia, immobili sfitti: "I numeri presentati dal Pd non tornano"

Immobili sfitti, Garavaglia (FdI): "I numeri presentati dal Pd non tornano"

“I numeri presentati oggi dal Pd non tornano”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Christian Garavaglia in relazione ai dati presentati oggi dal gruppo di minoranza sugli alloggi sfitti in Lombardia. “Per prima cosa si continua a fare l’errore di sommare gli immobili di Aler con quelli dei Comuni – prosegue Garavaglia -. In Lombardia gli alloggi di tutte le Aler sono circa 13.000, mentre quelli dei Comuni 12.000. Dei 13.000 delle Aler, circa 6.000 sono interessati da un grande programma di interventi per tornare a renderli disponibili con la fine del 2024. Dati che abbiamo già presentato in Consiglio Regionale. Regione Lombardia ha dato un giro di vite con la riattazione degli immobili: non si era mai visto un piano così vasto di interventi, mettendo in moto investimenti per 1,5 miliardi. È stato dato un vero cambio di passo”.

Assessore Franco replica al Pd: "Alloggi sfitti? 6mila case Aler in assegnazione o ristrutturazione

“I consiglieri regionali Majorino e Rozza fanno finta di non sapere che quasi la metà delle case che definiscono 'sfitte' sono in realtà in fase di assegnazione. Dei circa 13.571 alloggi Aler che il Pd denuncia come ‘sfitti’ (gli altri sono dei Comuni), in realtà 5.778 sono già in fase di assegnazione o lo saranno a breve una volta terminata la ristrutturazione programmata”. Così l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in replica alla polemica innescata da una parte delle opposizioni.