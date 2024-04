Immobiliare, a Milano una impresa su tre a rischio insolvenza

E' preoccupante la fotografia di SevenData, società specializzata in analisi del rischio di credito, relativamente allo stato di salute delle aziende lombarde. Una impresa su tre a Milano sarebbe infatti a rischio di insolvenza nei prossimi dodici mesi. I settori maggiormente esposti? Quello immobiliare e quello delle costruzioni, con oltre 72mila imprese che a livello lombardo potrebbero ritrovarsi in difficoltà.

Immobiliare ed edilizia: incidono le incertezze legate alle inchieste sull'urbanistica

Sul fronte dell'edilizia, naturalmente, incide il blocco conseguente alle indagini della Procura sull'urbanistica milanese. Lo conferma l'ad e fondatore Fabrizio Vigo: "Il rischio di turn over e caducità non è solo negativo. A Milano la crescita delle imprese a rischio di insolvenza si colloca su livelli fisiologici tipici di un’economia a elevato dinamismo. La resilienza rispetto alle dinamiche congiunturali sfavorevoli confermano la solidità del tessuto economico", è la sua analisi, come riferisce il Corriere.

Gli altri fattori di incertezza che portano a rischio insolvenza

Sono 120mila le realtà prese in considerazione a Milano. Il rischio di insolvenza è cresciuto soprattutto a Cremona, ma resta Milano la città con più imprese a rischoi: oltre 38mila, il 30 per cento del totale. Non solo le incertezze legate all'urbanistica: incidono anche le prospettive di crescita che per il 2024 si sono ridimensionate nel giro di pochi mesi. In particolare le attese sono meno brillanti per il trend dei consumi e degli investimenti. E pesa anche la difficoltà di accesso al credito. "A soffrire di più, sono, come spesso accade, le piccole imprese", affermano da SevenData.