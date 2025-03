Immobiliare di lusso, a Milano sino a 22mila euro al metro quadro

Il mercato immobiliare di lusso in Italia continua a mostrare stabilità e dinamismo, con una domanda in crescita e un incremento dei prezzi in quasi tutte le principali aree del Paese. A trainare il settore sono sia acquirenti nazionali che internazionali, questi ultimi particolarmente presenti nel Centro Italia. Secondo il Market Report Italia 2025 di Engel & Völkers Italia, realizzato in collaborazione con Nomisma, Milano si conferma la città più attrattiva nel settore del pregio, con prezzi che raggiungono 22mila euro al metro quadro nelle zone più esclusive.

Milano e il Nord Italia: il fulcro del mercato di pregio

Nel Nord Italia, Milano rimane il punto di riferimento per il segmento del lusso. Nei quartieri di Brera e Quadrilatero, le abitazioni ristrutturate superano i 22.000 euro al metro quadro, mentre nelle zone centrali la media si attesta sui 15.000 euro al metro quadro. In quartieri come Porta Romana e Porta Venezia, i prezzi variano tra 8.000 e 12.000 euro al metro quadro.

La Liguria si distingue per località di prestigio come Portofino e Santa Margherita Ligure, dove il valore degli immobili supera i 19.000 euro al metro quadro, con punte di 25.000 euro al metro quadro per proprietà con vista mare.

Nelle mete alpine, Courmayeur e Cervinia attirano investitori internazionali con prezzi che oscillano tra 8.000 e 14.000 euro al metro quadro, raggiungendo top price di 16.000 euro al metro quadro. Anche Cortina d’Ampezzo mantiene quotazioni elevate, tra 18.000 e 24.000 euro al metro quadro.

Il mercato dei laghi del Nord continua a essere un punto di attrazione per gli investitori stranieri. Sul Lago di Como, le abitazioni ristrutturate variano da 4.000 a 10.000 euro al metro quadro, mentre sul Lago Maggiore e il Lago d’Iseo si oscilla tra 2.400 e 4.400 euro al metro quadro. Sul Lago di Garda, la domanda è in crescita con prezzi fino a 6.300 euro al metro quadro.

Nel Nord-Est, Venezia registra valori tra 7.000 e 12.000 euro al metro quadro per immobili in centro storico, mentre Madonna di Campiglio si conferma un mercato solido per le seconde case di lusso, con prezzi tra 10.000 e 18.000 euro al metro quadro nelle aree più esclusive.

Centro Italia: Roma e Firenze trainano il mercato del lusso

Il Centro Italia continua a essere l’area più attrattiva per gli acquirenti internazionali, che rappresentano il 60% delle compravendite.

A Roma, il mercato rimane forte nelle zone più pregiate, tra cui il centro storico, Prati, Parioli, Pinciano ed Eur. Qui, i prezzi delle abitazioni ristrutturate raggiungono i 7.500 euro al metro quadro, con punte che superano i 10.000 euro al metro quadro per gli immobili più esclusivi.

Anche Firenze si conferma una delle città più richieste dagli investitori. Nel centro storico, i prezzi degli immobili ristrutturati variano tra 4.200 e 5.500 euro al metro quadro, mentre le proprietà di lusso raggiungono i 10.000 euro al metro quadro. Nelle colline del Chianti, le ville storiche possono toccare gli 8.000 euro al metro quadro, mentre nelle aree rurali di Toscana e Umbria, i casali ristrutturati si vendono tra 2.500 e 5.000 euro al metro quadro, attirando soprattutto acquirenti stranieri.

Il Sud e le Isole: Capri, Porto Cervo e Porto Rotondo al top

Nel Sud Italia e nelle Isole, il mercato di lusso è dominato da località iconiche come Capri, Porto Cervo e Porto Rotondo. Qui i prezzi al metro quadro raggiungono cifre considerevoli: Capri tra 13.000 e 14.000 euro al metro quadro, Porto Cervo fino a 26.000 euro al metro quadro, Porto Rotondo con punte di 32.000 euro al metro quadro

A Napoli, le zone più richieste sono Chiaia, Posillipo e Vomero, con prezzi che variano tra 6.500 e 7.500 euro al metro quadro.

In Sicilia, Taormina registra valori superiori ai 5.200 euro al metro quadro, mentre nell’arcipelago delle Eolie, Panarea supera i 7.000 euro al metro quadro, grazie a una forte domanda trainata dagli investitori internazionali.

In Sardegna, oltre a Porto Cervo e Porto Rotondo, nei dintorni di Olbia le proprietà di maggior pregio raggiungono i 15.000 euro al metro quadro, attirando sempre più investitori stranieri.

Previsioni per il 2025: crescita stabile e attenzione all’efficienza energetica

Il Market Report Italia 2025 di Engel & Völkers Italia evidenzia un trend di consolidamento per il segmento del lusso. I prezzi continueranno a crescere, con un aumento medio dell’1,3% a livello nazionale, mentre la domanda rimarrà forte, con un’attenzione sempre maggiore all’efficienza energetica e alla disponibilità di spazi esterni.

Nelle grandi città, cresce l’interesse per le zone meno centrali ma ben collegate, grazie agli investimenti in infrastrutture e progetti urbanistici. Anche il settore delle seconde case di pregio continua ad attrarre investitori, con un forte interesse per Toscana, Umbria e le principali località turistiche.

In un contesto di crescente domanda e limitata offerta di immobili di alto livello, il mercato immobiliare di lusso in Italia rimane uno dei più attrattivi per gli investitori nazionali e internazionali, con prospettive di crescita positive per il 2025.