Immobiliare, Walliance raccoglie oltre 2 miliardi per il progetto La Torriani

Walliance raccoglie oltre 2 miliardi per il progetto La Torriani

Il progetto immobiliare ‘La Torriani’ a Milano vede la raccolta di oltre 2 milioni di euro tramite Walliance. Secondo quanto riporta Pambianconews si è chiusa con un grande successo la prima campagna di investimento attraverso la modalità di lending crowdfunding che ha visto la partecipazione di oltre 400 investitori che hanno contribuito a raggiungere un totale di oltre 2 milioni di euro.

Riqualificare un’area dismessa per favorire lo sviluppo urbano sostenibile

Il progetto è sviluppato dalla società Officine Mak, la cui missione per La Torriani è quella di riqualificare un’area dismessa per favorire lo sviluppo urbano sostenibile. I fondi raccolti tramite il portale Walliance sono destinati a sostenere i costi iniziali per lo sviluppo dell’operazione.