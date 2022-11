Immobiliare.it, illegittimi i 48 trasferimenti da Milano a Roma

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso ex art.28 per comportamento antisindacale presentato da Filcams CGIL, Fisascat CIST e UILTuCS contro Immobiliare.it Viene accertata l’illegittimità dei 48 trasferimenti presso la sede di Roma, in quanto caratterizzati da un comportamento di carattere antisindacale ordinando pertanto ad Immobiliare di revocare i trasferimenti suddetti. Per Filcams CGIL, Fisascat CIST e UILTuCS e' "una straordinaria vittoria che dimostra ancora una volta come l’unità e la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori , supportati dalle OO.SS. non possa che essere vincente!"

Immobiliare.it, Nahum (Pd): "Ottimo lavoro dei sindacati"

"Apprendiamo con gioia la notizia dell’annullamento di tutti i trasferimenti, da Milano a Roma, delle lavoratrici e dei lavoratori di Immobiliare.it. Un risultato ottenuto grazie all’ottimo lavoro dei sindacati. Durante una commissione consiliare su questa vicenda, a cui i proprietari di Immobiliare.it si erano rifiutati di partecipare, avevo annunciato, a nome del gruppo consiliare, la presentazione di una mozione di vicinanza nei confronti di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Il testo, a firma anche di Monica Romano, Natascia Tosoni, Alessandro Giungi e Diana De Marchi, è stato approvato dall’Aula. La risoluzione positiva di questa vicenda deve fare comprendere a tutti il ruolo imprescindibile dei sindacati. Noi, come Consigliere e Consiglieri Comunali, abbiamo fatto sentire la nostra voce in difesa di queste lavoratrici e di questi lavoratori e ribadiamo che saremo sempre al loro fianco". Lo dichiara Daniele Nahum, consigliere comunale del Pd.