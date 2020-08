Immuni prende casa a Milano. Gliela vende Catella a 1,8 mln

Secondo quanto riportato nell'articolo del giornalista Andrea Montanari pubblicato su MF, l'azienda Bending Spoons, società italiana che ha lanciato la app Immuni ha visto decollare il proprio business, raddoppiando i ricavi da 37,47 a 75 milioni e incassando un utile di 9 milioni, e sarebbe in procinto di realizzare una nuova sede milanese. L'azienda, partecipata tra gli altri dalla Tip di Tamburi e dalla H14 dei Berlusconi, ha 34 milioni in cassa per fare acquisizioni e crescere ancora. Del resto si tratta di un settore dai numeri impressioanti: nel 2019 negli Usa - si legge nell'articolo di MF - gli acquisti avvenuti tramite app hanno generato un giro d'affari di 120 miliardi di dollari (+19%), ricavi pubblicitari ancillari esclusi. Un utente, in media, lo scorso anno utilizzava app per 3,7 ore al giorno. E se lo scorso anno i download di app da mobile erano ammontati a 204 miliardi le stime per il 2022 parlano di oltre 258 miliardi di download." Tra gli obiettivi dell'azienda ci sarebbe anche l'ipotesi quotazione. Quel che è certo è che a Milano ha trovato un accordo con Coima sgr per un nuovo headquarter da 1,88 milioni di affitto su base annua, a partire dal 2021.