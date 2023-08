"Impagnatiello evirato in carcere": la voce-bomba esplode sui social

"Impagnatiello evirato in carcere": smentita la bufala di Guendalina Canessa

Una fake news. Alessandro Impagniatiello, che ha ucciso nel Milanese la compagna Giulia Tramontano incinta del settimo mese, non è stato evirato in carcere per punizione da parte di qualche altro detenuto. La voce era stata inaucatamente riportata dall'ex gieffina Guendalina Canessa sui social.

Guendalina Canessa: "Gli hanno tagliato tutto"

Queste le sue parole: “Mi è appena arrivata una notizia e ve la voglio immediatamente comunicare: vi ricordate di Alessandro, quello che ha ucciso la sua fidanzata Giulia… Ebbene, ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato… il pise**ino… come posso dirlo in modo… i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pa**e. E poi le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. […] La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Questo è quanto. […] È una notizia interna, che però non è ancora uscita”.

Pagnatiello evirato: la smentita del garante dei detenuti"

Ricostruzione smentita seccamente dal garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto: “Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala. Impagnatiello sta bene e si trova in un reparto separato del carcere e monitorato” , ha spiegato.