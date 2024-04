Impagnatiello, la consulenza della difesa: "Black-out durante il delitto"

Alessandro Impagnatiello avrebbe un "disturbo ossessivo e paranoico" determinato da un "forte narcisismo". Ma nel momento dell'uccisione della sua compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, avrebbe avuto un "black-out". Non sarebbe insomma stato in sé. E' questa, come riferisce Fanpage, l'esito della consulenza psicologica depositata alla Corte d'Assise di Milano dai difensori dell'autore del delitto di Senago, accusato di omicidio volontario aggravato. La strategia, come è facile immaginare, è quella di contestualizzare l'uccisione della compagna nell'ambito di un quadro psicologico caratterizzato da gravi patologie, per ottenere una riduzione della pena.