"Impagnatiello ha agito da solo": cresce l'ipotesi di buona fede della madre

Alessandro Impagnatiello con alta probabilità ha architettato il delitto da solo. L'ipotesi della buona fede della mamma, infatti, cresce anche a seguito delle immagini esclusive di Telelombardia, dove viene mostrato Impagnatiello che ripulisce le tracce di sangue della ragazza sulle scale della sua casa a Senago.

Le immagine esclusive su Telelombardia

Le immagini in questione andranno in onda su Telelombardia nel programma "Iceberg" - condotto da Marco Oliva - stasera a partire dalle 20.30. E in queste riprese si vede Impagnatiello ripulire le tracce di sangue con una spugna gialla sulla rampa di scale che conduce al box. Sono le ore 15.27 di martedì 30 maggio scorso.

Si allontanano i sospetti sulla complicità della madre

Qualche giorno dopo la confessione del ragazzo, si era iniziato ad ipotizzare anche un possibile coinvolgimento della mamma nell'architettura del delitto. Questo perchè lunedì 29 maggio, uno dei giorni in cui erano attive le ricerche di Giulia data come «scomparsa», il titolare di un bar ha riferito che Impagnatiello, insieme alla mamma Sabrina Paulis, si erano recati anche nel suo locale per chiedere informazioni sulla ragazza e sulle telecamere presenti all'esterno del bar. Un dettaglio che però, per gli investigatori - che al momento non possono ancora escludere nessuno scenario - non è sufficiente per ipotizzare il coinvolgimento della madre e Alessandro avrebbe fatto tutto da solo.

Da quanto ricostruito fino ad ora, Sabrina Paulis non avrebbe avuto alcun ruolo. I segni di trascinamento del corpo illuminati sul pianerottolo dal Luminol affermano che a spostare il corpo è stata una persona sola. E lo stesso dicono quei colpi sordi sentiti provenire dalle scale da un vicino di Alessandro.