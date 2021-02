Sci, Garavaglia: "Stagione finita, colpa del Governo. Indennizzi subito".VIDEO

Impianti sciistici, il ministro Garavaglia incontra gli stakeholder lombardi

A Palazzo Lombardia a Milano incontro con il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia per fare il punto della situazione sulle attivita' dei comprensori sciistici e le conseguenti ripercussioni provocate dalla decisione di ieri del governo di procrastinare al 5 marzo l'apertura degli impianti di risalita nelle localita' montane. All'appuntamento con gli stakeholder del settore sono presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori regionali Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale)

Garavaglia: "Sci, stagione finita a causa del Governo, subito indennizzi"

L'incontro in Regione Lombardia con gli operatori turistici del mondo dello sci "serviva a capire l'entità del danno subito dagli operatori montagna. Il danno è legato a una scelta del Governo, e i danni vanno indennizzati, non bisogna parlare di ristori". Lo ha detto ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, in conferenza stampa a Milano, spiegando che quella di oggi è stata "una riunione operativa".

Gli indennizzi per la montagna dopo la chiusura degli impianti saranno nel prossimo decreto ristori, il 'quinquies'. Lo ha detto Garavaglia. "Le prime risposte devono essere subito nel testo del decreto e non in sede conversione con emendamenti se no si perde altro tempo", ha detto il neoministro dopo la riunione con gli operatori, ribadendo poi che "nel prossimo decreto da 32 miliardi una quota andrà alla montagna, non penso ci siano problemi a capire l'entità di questo danno e di quello che va fatto".

"Nel prossimo decreto, una quota dei 32 miliardi andra' alla montagna. Alla luce di quello che e' successo, credo che sara' una quota importante. Non ci sono problemi a capire l'entita' del danno". Lo ha detto il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo ad una conferenza stampa in Regione Lombardia dopo l'incontro con gli stakeholder del settore. "L'entita' del danno e' ancora da quantificare, ma secondo le stime fatte dalle Regioni, per il sistema montagna, tolto gli impianti, parlano gia' di 4,5 miliardi, a questi vanno aggiunte le risorse per gli impianti di risalita" ha aggiunto.

Fontana: "Il Governo riveda il sistema di classificazioni"

"Il Governo riveda modalità e tempi con cui si decidono i cambiamenti di colore e le riaperture, così è schizofrenico e non va nella direzione di contrastare efficacemente epidemia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia che, con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e gli assessori Lara Magoni (Moda, Marketing territoriale e Turismo) e Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali), e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha incontrato i gestori degli impianti sciistici. "Abbiamo ascoltato il grido di dolore di tanti operatori - ha spiegato Fontana - dei sindaci e dei rappresentanti delle Comunità montane. Ci hanno espresso la loro angoscia e disillusione perché questo può essere davvero un colpo decisivo per le sorti di tanti comprensori". "La contestazione principale - ha chiosato Fontana - è anzitutto al metodo. Meno di una settimana fa il Cts aveva dato il via libera alla riapertura degli impianti, i gestori si erano attrezzati e noi avevamo emesso un'ordinanza per riprendere le attività sciistiche nel rispetto delle regole concordate fra Regioni, Governo e Cts. La nostra, in particolare, prevedeva riaperture al 30%. Purtroppo all'ultimo momento è arrivata questa doccia gelata che ha bloccato la ripartenza. Da parte di tutti si sono sollevate una serie di richieste, di ristori e di risarcimenti del danno".