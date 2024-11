Tenta di importare pellicce di lince e giaguari in Italia, denunciato

Nella giornata di venerdì 22 novembre, un 39enne è stato denunciato dalla Guardia di Finanza e dai funzionari della dogana perché trovato in possesso, alla frontiera tra Svizzera e Italia, di due pellicce fabbricate con pelle di animali che fanno parte di specie protette perché in via di estinzione, una lince e un giaguaro.

Quando l'uomo, un italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi, è stato sottoposto a un controllo da parte della guardia di finanza e dei funzionari dell'agenzia delle Dogane al valico di confine di Lanzo d'Intelvi (Como), ha dichiarato di avere in auto un numero imprecisato di pellicce di scarso valore acquistate a Lugano. Durante la perquisizione nell'automobile, si è scoperto che alcuni capi erano vietati. In particolare, tra le varie pellicce, ce ne erano una di lince e una di giaguaro: entrambi gli animali sono infatti protetti in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale. L'uomo è stato denunciato alla procura di Como e la merce che trasportava è stata sequestrata.