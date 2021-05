Imprenditore arrestato per stupro: le presunte vittime salgono a sei

Altre due nuove presunte vittime di Antonio di Fazio sono sentite oggi dagli inquirenti milanesi nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in carcere l'imprenditore farmaceutico per un episodio in cui avrebbe narcotizzato, abusato e fotografato una studentessa di 21 anni. Se i loro racconti dovessero avere un riscontro con gli atti d'indagine finora acquisiti salirebbero a sei - stando all'accusa - le vittime accertate del 50enne.

Oltre al caso della 21enne per cui il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo hanno chiesto e ottenuto la misura cautelare per di Fazio, sono gia' altre tre le giovani, tutte convocate e sentite negli uffici della procura lunedi', che sarebbero state rese incoscienti con le benzodiazepine, sequestrate e abusate. Una di loro - da quanto emerso - avrebbe messo a verbale di essere stata tenuta contro la sua volonta' da di Fazio nel suo appartamento in centro a Milano per quattro settimane.