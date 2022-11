Imprenditrice sequestrata, le decisioni del gup di Milano

Una condanna in abbreviato a 16 anni e 8 mesi di reclusione e un rinvio a giudizio in corte d'assise per due imputati del sequestro a scopo di estorsione di un'imprenditrice cinese di 40 anni nel quartiere Chinatown a Milano. Lo ha deciso la gup Alessandra Di Fazio su richiesta del pm Carlo Scalas.

La signora era stata soccorsa in evidente stato confusionale

La vicenda risale al 21 novembre 2020 quando una volante della Questura ha soccorso in via della Moscova una signora in evidente stato confusionale che aveva al polso un braccialetto ospedaliero. Gli agenti hanno ricostruito che la donna pochi istanti prima si era allontanata dall'accettazione del pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli dopo un incidente automobilistico.