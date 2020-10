Imprese, Mattinzoli (Regione): "Le nostre misure sono un sostegno efficace"

"Abbiamo realizzato misure per sostenere subito il nostro tessuto produttivo fatto da micro, piccole e medie imprese". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, alla presentazione del rapporto annuale di Confartigianato Lombardia.

"Alcuni dati - ha precisato l'assessore - offrono la fotografia chiara di quanto i nostri provvedimenti rispondano alle esigenze delle imprese. Dall'apertura dello sportello di 'Al Via' (luglio 2017) sono giunte complessivamente 767 domande per un valore complessivo degli investimenti presentati pari a 536,8 milioni di euro".

"Per quanto riguarda 'Credito Adesso' - ha detto ancora Mattinzoli - rispetto al solo periodo Covid, sono arrivate 135 domande per 72 milioni di finanziamenti richiesti. Infine per 'Credito Adesso Evolution' abbiamo ad oggi 403 domande per 222 milioni di euro di finanziamento richiesti e per il Fondo sostegno al credito per le imprese cooperative ci sono 4,8 milioni di contributi e 7,9 milioni di investimenti".

"Pochi esempi su tutti che ora ci portano a considerare altri punti strategici a partire dalla digitalizzazione e dalle opportunità della green economy", ha concluso Mattinzoli.