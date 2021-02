In 9 aggrediscono il compagno di classe: denunciati

Raid punitivo nella stazione di Paderno Dugnano (Milano) contro un compagno di classe accusato di aver redarguito uno dei bulli che durante una lezione in didattica a distanza aveva distratto tutti i presenti. I fatti risalgono all'8 dicembre, ora nove minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per l'aggressione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, quel giorno un gruppo di ragazzi e' partito dai quartieri milanesi di Affori e Comasina per raggiungere in treno Paderno, dove hanno individuato lo studente "spione" e lo hanno picchiato con calci e pugni. Due amici della vittima, intervenuti a sua difesa, sono stati aggrediti allo stesso modo, riportando una prognosi di 10 e 20 giorni. Uno di loro, inoltre, e' stato anche rapinato della bicicletta. Grazie alle immagini del sistema di sorveglianza i carabinieri di Paderno Dugnano sono riusciti a individuare l'organizzatore della spedizione punitiva e lo hanno denunciato per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali in concorso. In base agli elementi raccolti il pm ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale per i Minori un'ordinanza di custodia cautelare in casa eseguito dai militari il 31 dicembre. Successivamente sono stati identificati anche altri 8 minorenni che aveva partecipato all'azione e il 29 gennaio sono terminati tutti gli interrogatori. Tutti hanno ammesso le loro responsabilità.