In arrivo a Milano flotta di monopattini, Comune autorizza nuova società

Il Comune di Milano ha autorizzato una nuova società, la Bolt Support, ad esercitare il servizio di sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica alle condizioni indicate dal Comune di Milano. Una nuova flotta di 750 monopattini, in caso di esito positivo dei test preliminari sui mezzi previsti dalla normativa comunale, potrà entrare in servizio a partire dal primo agosto.

Arianna Censi: “Tra il 2020 e il 2021 più di 8500 noleggi al giorno”

"Tra il 2020 e il 2021 - commenta Arianna Censi, assessore alla Mobilità - ci sono stati più di 8.500 noleggi giornalieri per una percorrenza di circa un chilometro e mezzo. Questi dati ci dimostrano che questo servizio in sharing è apprezzato e per lo più utilizzato in maniera complementare al trasporto pubblico locale per gli spostamenti dell'ultimo miglio. Nello stesso tempo il Comune, attraverso Amat, prosegue nell'attività di monitoraggio e di miglioramento del servizio, in collaborazione con le società, sulle modalità di limitazione automatica della velocità nelle aree pedonali e sul rispetto degli obblighi di sosta".

A Milano arriva l’ottavo operatore del settore

L'amministrazione comunale ha approvato nel 2019 le linee di indirizzo per l'individuazione, mediante avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing che prevedevano massimo seimila monopattini ammessi alla circolazione, con un limite di 750 mezzi a operatore. Con l'ingresso dell'ottavo operatore si esaurisce il numero di dispositivi autorizzabili per la mobilità elettrica in sharing a Milano.