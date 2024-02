In casa col corpo della madre: "Non ho soldi per il funerale", denunciato

In casa con il corpo della madre: "Non ho soldi per il funerale", 61enne denunciato a Milano

"Ho solo 4 euro sul conto. Non potevo permettermi di sostenere le spese del funerale". Così, in attesa della pensione, un 61enne residente a Milano ha nascosto il corpo della madre morta nella propria casa, in via Creta. La donna aveva 93 anni e la sua pensione di reversibilità era l'unica fonte di reddito per lei e il figlio, un incensurato che vive di lavoretti, denunciato per occultamento di cadavere.

Il cattivo odore e l'intervento dei carabinieri

E' stato il cattivo odore proveniente dall'appartamento a destare sospetti tra i vicini. Dopo la telefonata di un condomino, sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato il corpo in camera da letto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo ha spiegato agli agenti che alla morte della madre aveva chiamato il 118, revocando subito l'intervento dopo essersi reso conto di non avere abbastanza denaro per la cerimonia funebre.