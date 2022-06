In contromano in autostrada: due morti sulla A7 nel Pavese

In contromano in autostrada: due morti e tre feriti sulla A7 nel Pavese

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, sull'autostrada A7 nel tratto tra i caselli di Gropello e Casei Gerola, in provincia di Pavia. Poco prima delle 15 un suv Volvo guidato da un 46enne ha imboccato in contromano la carreggiata e si e' scontrato in un frontale con una station wagon Bmw alla cui guida c'era una donna di 35 anni. Entrambi i conducenti, che viaggiavano da soli a bordo delle rispettive auto, sono morti sul colpo.

In contromano sulla A7: coinvolta anche una terza vettura

Nello schianto e' rimasta coinvolta anche una terza macchina. Al volante un uomo di 35 anni con al fianco la cugina di 34 anni e seduto dietro il figlio di lui di 4 anni. L'uomo e' stato trasportato con eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. La donna e il piccolo rimasti feriti in modo lieve sono invece stati accompagnati al policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e la Polizia stradale.