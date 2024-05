In Franciacorta nasce un "villaggio" composto da otto bunker antiatomici

In Franciacorta il "villaggio" composto da otto bunker antiatomici

“Otto bunker per Brione”: è prevista per i prossimi mesi la realizzazione di un progetto di 8 bunker antiatomici, di 40 metri quadrati cadauno, distribuiti su un lotto di 2.700 metri quadrati, al prezzo base di 180 mila euro. La vendita è affidata a Tecnocasa. Lo riporta il Giornale di Brescia.

Cosa prevede il progetto

Il “villaggio” che si andrà costruendo nella zona della Franciacorta sarà quindi costituito da alloggi impenetrabili, situati a una profondità di cinque metri: “Le pareti in cemento armato di ogni rifugio avranno uno spessore di 60 centimetri e le porte blindate anti-esplosione in acciaio e cemento armato peseranno 1.000 chilogrammi e saranno rafforzate con valvole antiscoppio, collocate vicino all'impianto di filtrazione dell'aria" è quanto riportato nel progetto. In ogni bunker potranno vivere fino a cinque persone.