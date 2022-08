In Lombardia verso ammissione di tutte le liste. Rischia Marco Cappato

Si va verso l'ammissione di tutte le liste presentate dai partiti 'big' in Lombardia, dal Pd a Fratelli d'Italia, dalla Lega a Forza Italia e ai Cinque Stelle fino a Impegno Civico di Di Maio e Tabacci, mentre rischia la ricusazione per la questione delle firme digitali Democrazia e Referendum di Marco Cappato.

Eventuali ricusazioni solo per partiti “minori”

E' questo, a quanto si è saputo, l'esito delle verifiche effettuate dagli Uffici elettorali per Camera e Senato della Corte d'Appello di Milano, dopo la fase di presentazione delle liste coi candidati terminata ieri sera. Al momento, dei rilievi che porterebbero alle ricusazioni, attraverso una comunicazione informale, sono stati mossi solo a formazioni 'minori' dai giudici, nominati dal presidente della Corte d'Appello milanese Giuseppe Ondei, chiamati a verificare la regolarità delle firme raccolte (se necessarie) e delle candidature.

Alla lista di Cappato contestata raccolta firme digitali

Alla lista di Cappato, in particolare, viene contestato di aver depositato firme in formato digitale, non previsto dalle normative, e nel caso dei candidati per la Camera anche di non aver rispettato, sembra, la tempistica del deposito. "Se la Lista Referendum e democrazia fosse esclusa dalle elezioni presenteremo ricorsi interni fino alla Corte costituzionale e, se necessario, alle giurisdizioni internazionali", aveva già fatto sapere Cappato. Ad ogni modo, entro domani alle 12 i gruppi che hanno ricevuto le comunicazioni informali potranno presentare le loro osservazioni e contro-deduzioni e poi, dopo le 15 di domani, arriveranno le decisioni definitive degli Uffici elettorali sulle ammissioni e sulle ricusazioni. Poi, entro 48 ore le liste ricusate potranno presentare reclamo in Cassazione, che si dovrà esprimere entro domenica. Lunedì, infatti, negli uffici elettorali della Corte d'Appello milanese ci sarà l'estrazione delle posizioni dei simboli nelle schede elettorali per i collegi lombardi.