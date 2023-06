"In primavera tutti dislessici...": bufera sul post della preside nel Milanese

"Ho pubblicato un post che voleva essere ironico in seguito a una conversazione privata con una mia ex collega. Chiacchieravamo dicendo che i mesi di aprile e maggio sono pericolosissimi perché durante questi mesi arrivano un sacco di diagnosi di ragazzi dislessici, discalculici eccetera. Non era mia intenzione essere scortese, maleducata o tanto più accusare nessuno di niente". Con queste parole la preside del liceo Majorana di Rho, provincia di Milano, ha cercato di giustificare la gaffe social della quale si è resa protagonista e che ha portato nella giornata di mercoledì 31 maggio gli studenti della scuola a inscenare una protesta.

Il post della preside su facebook e la protesta degli studenti

Cosa è accaduto? Come riferisce Fanpage, Elisa Iacazio ha incautamente postato sul proprio profilo facebook questa frase: "I mesi di aprile e maggio sono PE RI CO LO SIS SI MI decine e decine di studenti diventano, all'improvviso, dislessici, discalculici, disgrafici… ma poveri… Sarà il cambio di stagione". Parole che alludevano dunque alle diagnosi, ma che, quando hanno cominciato a circolare nelle chat di studenti e genitori, sono parse offensive nei confronti dei ragazzi con problemi di apprendimento. Mentre il post veniva cancellato dalla preside, partiva la mobilitazione.