In quattro anni 540 giorni di assenza: poliziotto condannato

Ben 540 giorni di assenza sul lavoro in quattro anni. Ufficialmente in malattia, ma partecipava a gare di nuoto e a corsi di aggiornamento della Federazione italiana Shiatsu per insegnanti e operatori. Un ex poliziotto oggi 57enne, ispettore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale Lombardia-Emilia Romagna e già condannato a due anni con sentenza definitiva per truffa aggravata, è stato ora anche condannato della Corte dei Conti. Come riporta il quotidiano Il Giorno, dovrà versare 93mila euro. Di questi, 47mila sono per danni di immagine. Iscriviti alla newsletter