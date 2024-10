Inaugurata la Casa del Made in Italy a Milano, Urso: "Il sostegno alle imprese al centro"

Il ministro Adolfo Urso ha inaugurato a Milano la Casa del Made in Italy, sottolineando il ruolo fondamentale dello Stato nel supportare il sistema produttivo italiano. "Lo Stato deve essere un alleato delle imprese, non un ostacolo" ha dichiarato Urso, evidenziando come la nuova struttura in via Manin 25 rappresenti un importante punto di riferimento per fornire assistenza e informazioni alle imprese, migliorandone la competitività. L’obiettivo, ha spiegato il ministro, è di aprire una Casa del Made in Italy in ogni capoluogo produttivo, con Milano al centro, essendo il motore economico del Paese.

Tavolo Automotive con Stellantis: il futuro dell’auto Made in Italy

Durante l'inaugurazione, Urso ha annunciato la convocazione di un tavolo automotive con Stellantis per discutere le richieste del "Sistema Italia" e promuovere investimenti nel settore automobilistico. Il ministro ha sottolineato l'importanza che Stellantis giochi un ruolo di primo piano nel rafforzare la filiera dell'auto italiana, sostenendo l'orgoglio del Made in Italy nel settore. "Sappiamo che si può fare," ha aggiunto Urso, esortando l'azienda multinazionale a contribuire concretamente allo sviluppo del comparto in Italia.