Inaugurato a Milano l'ADI Design Museum

L'ADI Design Museum di Milano e' finalmente una realta'. La cerimonia di inaugurazione si e' svolta oggi alla presenza del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini; del sindaco di Milano, Giuseppe Sala; dell'assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, della vicepresidente di Confindustria con delega all'internazionalizzazione, Barbara Beltrame. A fare gli 'onori di casa' il presidente ADI, Luciano Galimberti, e il presidente di Fondazione ADI, Umberto Cabiniche. L'apertura del nuovo museo del design si carica di significati che vanno ben oltre a quelli gia' importanti di costruire, con Milano e l'intero Paese, un luogo di racconto e valorizzazione del sistema design italiano: sara' un concreto segnale di speranza per la cultura del Made in Italy e per il rilancio del Paese, dopo la difficile situazione dovuta alla pandemia vissuta nell'ultimo anno. Il Museo ospita la Collezione storica del Compasso d'Oro - composta dagli oggetti selezionati dal 1954 ad oggi - e apre le porte offrendo al pubblico ben 8 mostre di approfondimento multitemporale che si pongono in dialogo con la Collezione.

ADI Design Museum vuole essere, infatti, non solo un luogo di incontro per la comunita' del design, ma anche un punto di riferimento per il grande pubblico, che potra' comprendere maggiormente il vero significato e valore del design, attraverso i pezzi della collezione, l'innovativo format di proposta degli approfondimenti tematici, i convegni, i laboratori per i piu' giovani e gli eventi. ADI Design Museum sara' aperto al pubblico dal 26 maggio, dal martedi' alla domenica, con orario dalle 10.30 alle 20.00.

Nel suo intervento, il ministro Franceschini ha dichiarato: "Stiamo dimostrando, da quando il 26 aprile hanno potuto riaprire i cinema, i teatri e i musei, che e' possibile fare cultura garantendo le misure di sicurezza con grande attenzione e scrupolo. Il Paese sta ripartendo e ha un grande bisogno di respirare futuro". Il sindaco Sala ha invece commentato: "Noi siamo design tutto l'anno, il Salone e' fondamentale ma prendiamo coscienza che possiamo essere attrattivi come nessuno al mondo per la nostra capacita' di essere artigiani e al contempo creativi".

"Il nostro museo e' un esempio virtuoso di collaborazione tra Istituzioni Pubbliche e privati - ha affermato Luciano Galimberti, presidente ADI - che in un dialogo costruttivo e concreto, hanno saputo unire l'importanza della conservazione del patrimonio culturale con quella della sua valorizzazione e condivisione". Da parte sua il presidente della Fondazione Adi, Umberto Cabini, ha sottolineato: "L'inaugurazione di oggi e' un risultato importante per ADI e Fondazione ADI. Il nostro e' un museo con responsabilita' che vanno oltre i confini associativi e con un impegno verso la collettivita', cosi' come verso la comunita' del Made in Italy. Si rivolge infatti al mondo dei progettisti e delle imprese che credono nella fatica e nel lavoro".