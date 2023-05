Inaugurato a Milano il Moysa: centro propulsore della musica del futuro

Centro propulsore della musica del futuro, una luogo di contaminazioni artistiche e idee in fermento. Così viene presentato Moysa, il nuovo club inaugurato a Milano lo scorso 11 maggio.

Progettato da Fabrizio Ferraguzzo, manager di Maneskin e Shablo

Progettato e realizzato da Fabrizio Ferraguzzo, manager, tra gli altri, dei Maneskin e Shablo, dj e manager di Sfera Ebbasta, il Moysa (che in greco significa musa), ha un'estensione di duemila metri quadrati. Una vera e propria factory, situato a ridosso dei Navigli, comprende sei studi di registrazione con sistema Dolby Atmos e una grande sala riservata alle arti visive e progettata per shooting fotografici e video.

Tanti gli spazi attrezzati per riunioni, per set video, per collegamenti e per attività di formazione. All’interno il bar Alegre - aperto 24 su 24 - destinato agli addetti e ai collaboratori, ma che, dalla prossima estate, verrà aperto anche alla clientela esterna, oltre al Club by Alegre riservato esclusivamente ai vip ospiti. L'inaugurazione ha visto la presenza di Maneskin, Blanco, Emma, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Gianluca Grignani, Irama, Rkomi e Gaia.