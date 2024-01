Identificati i ladri del Crazy Pizza di Briatore, il furto da 5mila euro

Furto da migliaia di euro al Crazy Pizza di Milano. Erano le tre del mattino del 10 luglio, quandro tre ladri hanno svaligiato il locale di Flavio Briatore. Riuscendo a scappare con un bottino del valore di 5 mila euro. Adesso, grazie alle ricostruzioni delle immagini riprese da telecamere a circuito chiuso, la polizia di Milano è riuscita a risalire agli autori del colpo.

La banda delle spaccate

Si tratta di un gruppo di ladri improvvisati che agivano a volto scoperto, senza alcuna accortezza per non farsi riconoscere. Per la polizia sono autori di più colpi in diverse attività milanesi, tutti messi a segno con la tecnica della "spaccata". Tutti ampiamente pluripregiudicati, per i loro colpi sceglievano locali e negozi in centro, in piena estate con la città più vuota.