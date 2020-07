Incendio a Brugherio, carabinieri salvano anziana scalando il balcone



Due persone sono rimaste ferite nell'incendio di un appartamento, nella tarda serata di ieri a Brugherio (Monza e Brianza). A salvarli dalle fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza, grazie alle richiesta di aiuto arrivata al 112 intorno a mezzanotte, che li hanno affidati ai soccorritori del 118 per il trasporto in ospedale a Monza. L'abitazione, gravemente danneggiata dal rogo, e' stata dichiarata inagibile per accertamenti sull'origine delle fiamme.



Ha 88 anni una delle persone salvate dal rogo del suo appartamento, ieri notte a Brugherio (Monza), la quale ha riportato una lieve intossicazione da fumo. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, la donna e' stata salvata dai carabinieri che, di fatto facendo una scala "umana", sono riusciti a raggiungerla sul balcone al primo piano, dove si era rifugiata. Ricoverato non in pericolo di vita e' invece l'inquilino del secondo piano della medesima palazzina, il quale ha riportato ustioni sulle braccia e lieve intossicazione da fumo. Alcuni carabinieri sono stati poi accompagnati in ospedale, a loro volta per sospetta intossicazione, e dimessi senza conseguenze.