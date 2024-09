Incendio a Milano: fiamme ed esplosioni in un capannone, senzatetto in fuga ed evacuate le palazzine vicine

Milano: fiamme ed esplosioni in un capannone, senzatetto in fuga ed evacuate le palazzine vicine

Nella mattinata di giovedì, poco prima delle 5, un vasto incendio è scoppiato in via Andrea Cesalpino, zona Ponte Nuovo a Milano. Un capannone in disuso, usato come rifugio da senzatetto, è stato completamente avvolto dalle fiamme, con esplosioni che hanno scosso la quiete notturna. La struttura, ormai ridotta in cenere, ha richiesto l’intervento urgente di dieci squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e evacuato a titolo precauzionale due palazzine vicine. Fortunatamente, all'interno non è stato trovato nessuno e non si registrano feriti.

Esplosioni e panico: le cause del rogo sotto inchiesta

Le prime testimonianze raccolte indicano che alcune persone potrebbero essersi allontanate dal magazzino poco prima dello scoppio dell’incendio. Al momento, non è esclusa l'ipotesi che il rogo sia stato causato da qualcuno che, per scaldarsi, avrebbe acceso un fuoco all'interno della struttura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i soccorritori del 118, mentre i vigili del fuoco e le forze dell'ordine stanno ancora effettuando i rilievi per accertare con esattezza l’origine delle fiamme e delle esplosioni.