Incendio a Milano, le testimonianze: "Ho visto la tapparella sciogliersi"

Ho sentito il botto, poi la gente urlare e ho visto la tapparella della stanza della mia coinquilina sciogliersi e il vetro andare in frantumi". A parlare è una ragazza che vive al piano rialzato di un condominio che si trova appena svoltato l'angolo di via Pier Lombardo a Milano, in uno degli appartamenti che ha riportato i danni maggiori dell'esplosione di un furgone carico di bombole di ossigeno. E' ancora scossa e non vuole aggiungere altro, mentre attende di capire il suo destino abitativo.