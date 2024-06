Incendio a Milano, pm dispone le autopsie sulle tre vittime

Sopralluogo del nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco di Milano nell'autofficina di via Fra Galgario 8, zona Gambara, distrutta da un rogo divampato lo scorso venerdi' e che ha causato la morte di una famiglia nel palazzo. Al Nia la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, che coordina la pm Valentina Mondovi', ha delegato le indagini sulle cause dell'incendio e sul rispetto delle norme di sicurezza. Il fascicolo, in cui e' stato iscritto il titolare, e' aperto con le ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e incendio colposo.

Incendio a Milano, incendio si è propagato rapidamente

Come gia' emerso il rogo sarebbe scoppiato mentre i meccanici stavano riparando una Volkswagen Polo sopra un ponte sollevatore. Verosimilmente la fuoriuscita di benzina o altro materiale infiammabile dall'auto ha preso fuoco per le scintille sprigionate dall'uso di un flessibile. Il principio d'incendio, nonostante un tentativo di spegnerlo con un estintore, si e' propagato rapidamente per la presenza di pneumatici e altri solventi. Il fumo nero ha invaso il vano scale dello stabile passando da una finestrella e raggiunto gli appartamenti ai piani superiori, tra cui quello al terzo occupato dalla famiglia Tollardo-De Luca. Nei prossimi giorni verranno eseguite le autopsie sui loro corpi per certificare la causa della morte in soffocamento per inalazione del fumo che in pochi secondi ha saturato tutti gli ambienti della casa, non lasciando scampo al 34enne Antonio e ai genitori Silvano, 66 anni, Carolina, 63 anni.